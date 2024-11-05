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Белоруска Грохотова завоевала три золота турнира по художественной гимнастике в Венгрии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Дарья Грохотова стала многократной победительницей международного турнира по художественной гимнастике Golden Autumn Cup. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БАГ.

Источник: БЕЛТА

Участие в соревнованиях в Будапеште приняли грации из Беларуси, Венгрии, Австрии, Хорватии, Люксембурга, Молдовы, Сербии, Словакии и России. Дарья Грохотова, выступавшая в составе команды международной ассоциации клубов «Небесная грация», стала обладательницей четырех медалей. Белоруска одержала победы в упражнении с обручем, лентой и мячом, а также выиграла серебро в упражнении с булавами, уступив только россиянке Виктории Беспаловой.

Всего представительницы «Небесной грации» завоевали на турнире в Будапеште 37 наград — 14 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.