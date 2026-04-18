Юная россиянка прорвалась в топ-5 сильнейших гимнасток мира. А команда «Небесной грации» выиграла бронзу в Баку

В Баку продолжается этап Кубка мира по художественной гимнастике. Во второй день соревнований завершилось многоборье и квалификация в финалы, спортсменки выступили с последними двумя видами. Сейчас только начало сезона, но уже виден рост формы у многих спортсменок, в том числе и у некоторых россиянок.
Чемпионка страны Арина Ковшова смогла подняться на итоговое 15-е место, хотя после обруча и мяча была на 18-м. В булавах была видна сильная нервозность. Обычно гимнастка проходила этот вид на большой скорости, в нем много динамики, а в Баку выступление получилось скомканным: Арина много сходила и спасала предмет у края площадки. В итоге оценка не очень высокая — 27,650 балла. Казалось, что спортсменка смогла успокоиться, потому что упражнение с лентой начала очень качественно, без ошибок. Но в самом конце на повороте она сильно запуталась, из-за этого не успела закончить в музыку. За вид Ковшова набрала 26,200 балла и 105,700 в сумме. К сожалению, на этом турнир для Арины завершился — ей не удалось отобраться в финалы отдельных видов.
София Ильтерякова попала в топ-5 по итогам многоборья. Это классный результат для 15-летней спортсменки, учитывая мощный состав этапа. По сумме она обошла даже сильнейшую гимнастку Италии Софию Раффаэли. Обруч россиянка сделала очень хорошо, без заминок и неточностей. Видно, что София выходила очень собранной, что принесло ей 28,850 балла. Упражнение с мячом немного поменяли — во второй части добавили другую музыку и перестроили танцевальную дорожку. Такие нововведения не принесли проблем: Ильтерякова качественно исполнила программу и получила 28,100 балла, а в сумме 111,400. В итоге София отобралась в финалы с обручем, мячом и булавами.
Бронзовая медаль у Стиляны Николовой из Болгарии. Она смогла собраться во второй день и без грубых ошибок прошла оба вида. Мяч остался с прошлого сезона, на этом этапе гимнастка только в конце немного замешкалась, но все основные элементы сделала и получила 28,750 балла. В этом сезоне серьезную ставку сделали на обруч и поставили очень сложное упражнение с большим количеством интересных переходов, ловлей и трудностей. Пока Стиляне оно дается непросто, но даже так это выглядит очень эффектно. Оценка это подтверждает — 29,800 балла за вид. В сумме Николова набрала 114,050 балла.
На 2-м месте осталась Дарья Варфоломеев. У нее не совсем получилось упражнение с булавами: с самого начала спортсменка не очень уверенно шла, что привело к мелкой потере. После этого уже грубых ошибок не было, поэтому баллы приличные — 28,500. Дарья укрепила свою позицию качественным выступлением с лентой, за которое получила 29,250 балла. Сумма 114,750 показывает невероятно быстрый прогресс. Всего неделю назад Варфоломеев набрала на 2 балла меньше и за такой короткий срок смогла исправить многие неточности.
Победительницей этапа Кубка мира стала украинка Таисия Онофрийчук. Эта гимнастка также выступила не на свой максимум. С мячом у нее новая постановка, поэтому в ней нет уверенности и четкости. Из-за этого даже без срывов, но с большим количеством грязи и неточностей Таисия набрала всего 27,300 балла. Обруч же старый, поэтому здесь спортсменка только не очень удачно сошла с поворота «Раффаэли», а все остальное сделала идеально. За этот вид Онофрийчук набрала 29,550 балла, а в сумме 115,650.
Также завершилось многоборье и у групповых упражнений. На этом этапе от России заявлена команда «Небесная грация». В Ташкенте они выступили не лучшим образом, много ошибались, но за неделю смогли исправить большинство моментов и в Баку стали бронзовыми призерами в многоборье. Упражнение с тремя обручами и двумя парами булав спортсменки прошли на высоком уровне, без очевидных сбоев. Они все еще немного подстраиваются под элементы, но спасают все ловли и стараются держать синхрон. За выступление команда получила 26,350 балла и 52,900 в сумме.
Алена Волкова