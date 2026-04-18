Юная россиянка прорвалась в топ-5 сильнейших гимнасток мира. А команда «Небесной грации» выиграла бронзу в Баку

Чемпионка страны Арина Ковшова смогла подняться на итоговое 15-е место, хотя после обруча и мяча была на 18-м. В булавах была видна сильная нервозность. Обычно гимнастка проходила этот вид на большой скорости, в нем много динамики, а в Баку выступление получилось скомканным: Арина много сходила и спасала предмет у края площадки. В итоге оценка не очень высокая — 27,650 балла. Казалось, что спортсменка смогла успокоиться, потому что упражнение с лентой начала очень качественно, без ошибок. Но в самом конце на повороте она сильно запуталась, из-за этого не успела закончить в музыку. За вид Ковшова набрала 26,200 балла и 105,700 в сумме. К сожалению, на этом турнир для Арины завершился — ей не удалось отобраться в финалы отдельных видов.