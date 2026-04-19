Ильтерякова завоевала бронзу в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира

В марте Ильтерякова заняла второе место в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Софии. Первой стала Онофрийчук, третьей — итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли повернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять к ним спиной. Федерация гимнастики Украины позднее потребовала лишить россиянку нейтрального статуса, а World Gymnastics начала расследование инцидента. В среду организация вынесла Ильтеряковой предупреждение.