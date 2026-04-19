МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала бронзу в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
15-летняя Ильтерякова получила 28,450 балла. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук (28,650 балла), второй — представительница Болгарии Стиляна Николова (28,550).
Этап Кубка мира в Баку завершится 19 апреля.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
В марте Ильтерякова заняла второе место в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Софии. Первой стала Онофрийчук, третьей — итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли повернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять к ним спиной. Федерация гимнастики Украины позднее потребовала лишить россиянку нейтрального статуса, а World Gymnastics начала расследование инцидента. В среду организация вынесла Ильтеряковой предупреждение.