Казахстанка Акмарал Ерекешева впервые выиграла медаль Кубка мира по художественной гимнастике

В воскресенье были разыграны награды в отдельных видах программы. В командных дисциплинах сборная Казахстана не выступала.
В личном зачете в два финала квалифицировалась Акмарал Ерекешева. В упражнении с лентой она набрала ровно 27 баллов и заняла третье место. Бронза стала первой медалью 16-летней казахстанки на уровне взрослого Кубка мира.
Победу в этой дисциплине одержала немка Дарья Варфоломеев (28,800) — абсолютная чемпионка мира и Олимпиады-2024. Серебро выиграла итальянка София Рафаэлли (28,500).
В упражнении с обручем Ерекешева набрала 27,950 балла и заняла шестое место. Днем ранее она замкнула топ-10 в зачете личного многоборья.
Также на этапе Кубка мира в Баку выступала казахстанка Айбота Ертайкызы, но ей не удалось квалифицироваться в финальный сегмент.