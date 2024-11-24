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Российская гандболистка Вяхирева исключила переход в другую сборную

Российские гандбольные клубы и сборные с 2022 года лишены возможности выступать на международной арене.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева никогда не рассматривала вариант перехода из сборной России в другую национальную команду. Об этом она рассказала ТАСС.

Российские гандбольные клубы и сборные с 2022 года лишены возможности выступать на международной арене.

«Официальных предложений не было, но у меня и мыслей никогда таких не было», — ответила Вяхирева на вопрос о предложениях выступать за другую сборную.

Вяхиревой 29 лет, она стала олимпийской чемпионкой в 2016 году. Сейчас спортсменка выступает за французский «Брест».