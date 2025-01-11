«БНТУ-БелАЗ» сохранил лидерство в чемпионате Беларуси по гандболу среди женщин

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня гандболистки «БНТУ-БелАЗа» переиграли в Гродно местную «Городничанку» с перевесом в пять мячей — 30:25. Подопечные Константина Шароварова взяли реванш у гродненской команды за недавнее поражение в домашней встрече первого этапа. Гандболистки «Гомеля» победили в Бресте спортсменок «Виктории-Берестья» со счетом 31:25. Положение команд после 15 туров: «БНТУ-БелАЗ» — 27 очков, «Гомель» — 25, «Городничанка» — 22, «Виктория-Берестье» — 14.Второй этап мужского первенства начнется 15 января. Действующий чемпион Беларуси «Мешков Брест», одержавший победы во всех 14 предыдущих встречах, сыграет на выезде с гандболистами «Гомеля». Идущий вторым минский СКА будет соперничать в Могилеве с «Машекой». Положение команд после первого этапа: «Мешков Брест» — 28 очков, СКА — 24, «Гомель» — 17, «Машека» — 17.