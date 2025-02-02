Сборная Дании в четвертый раз подряд стала чемпионом мира по гандболу

Сборная Дании в четвертый раз в истории и в четвертый раз подряд стала победителем чемпионата мира, ранее команда выигрывала турнир в 2019, 2021 и 2023 годах. По этому показателю датчане сравнялись с командами Румынии и Швеции, которые также по четыре раза выигрывали мировое первенство. Лидерами являются французы, на счету которых шесть титулов.