Сборная Дании в четвертый раз подряд стала чемпионом мира по гандболу

ТАСС, 2 февраля. Сборная Дании обыграла команду Хорватии и стала победителем чемпионата мира по гандболу. Финальный матч прошел в норвежском городе Форнебу.
Встреча закончилась со счетом 32:26 в пользу датчан. Ранее в воскресенье сборная Франции в матче за третье место со счетом 35:34 обыграла команду Португалии.
Сборная Дании в четвертый раз в истории и в четвертый раз подряд стала победителем чемпионата мира, ранее команда выигрывала турнир в 2019, 2021 и 2023 годах. По этому показателю датчане сравнялись с командами Румынии и Швеции, которые также по четыре раза выигрывали мировое первенство. Лидерами являются французы, на счету которых шесть титулов.
Сборная Хорватии выигрывала чемпионат мира в 2003 году, четырежды команда уступала в финале турнира.
Датчане, помимо четырех побед на чемпионатах мира, по два раза выигрывали чемпионат Европы и Олимпийские игры, в том числе в 2024 году в Париже.
Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 29-й раз. Турнир принимали Хорватия, Дания и Норвегия. Сборная СССР выигрывала соревнования однажды (1982), команда России — два раза (1993, 1997). В 2022 году Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские сборные от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.