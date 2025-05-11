Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб ЦСКА стал первым финалистом чемпионата России.
В ответном матче полуфинала ЦСКА со счетом 37:31 обыграл тольяттинскую «Ладу», первая игра завершилась победой красно-синих со счетом 33:29. В финале ЦСКА сыграет с победителем противостояния между клубом «Ростов-Дон» и «Астраханочкой». В первой встрече «Ростов-Дон» победил со счетом 31:20, ответная игра пройдет 12 мая.
Матчи за первое место пройдут 18 и 26 мая, при необходимости решающая игра состоится 1 июня. ЦСКА является действующим чемпионом России, всего на счету красно-синих три победы в турнире. Лидером по числу титулов чемпиона России является волгоградское «Динамо» (12).