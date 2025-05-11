Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России

В ответном матче полуфинала ЦСКА со счетом 37:31 обыграл тольяттинскую «Ладу», первая игра завершилась победой красно-синих со счетом 33:29. В финале ЦСКА сыграет с победителем противостояния между клубом «Ростов-Дон» и «Астраханочкой». В первой встрече «Ростов-Дон» победил со счетом 31:20, ответная игра пройдет 12 мая.