Гандболисты СКА возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси

После вчерашней разгромной виктории над командой «МАЗ-Орша» (48:25) сегодня действующие чемпионы страны также уверенно переиграли свой фарм-клуб БГУФК-СКА — 38:25.
Главный конкурент армейцев «Мешков Брест» накануне победил у себя дома БГУФК-СКА с результатом 38:19. В Могилеве гандболисты «Машеки» выиграли у гродненского «Кронона» — 31:23, а в Дзержинске Минский областной гандбольный клуб (МОГК) и «Гомель» победителя не выявили — ничья 25:25. Положение в лидирующей группе: СКА — 19 очков (11 матчей), «Мешков Брест» — 16 (9), «Машека» — 16 (10).
В девятом туре женского первенства очередные победы одержали главные фавориты. Чемпион страны «БНТУ-БелАЗ» переиграл на выезде «Витебчанку» со счетом 52:24, а гандболистки «Гомеля» выиграли в Бобруйске у местной «Березины» с результатом 37:23. В Минске «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» победил брестское «Берестье» — 32:25, а столичный СКА неожиданно оказался сильнее гродненской «Городничанки» — 30:27. После сегодняшних встреч «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель» набрали по 16 очков, у «Городничанки» 12 зачетных баллов.