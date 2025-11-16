Гандболисты СКА возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси

В девятом туре женского первенства очередные победы одержали главные фавориты. Чемпион страны «БНТУ-БелАЗ» переиграл на выезде «Витебчанку» со счетом 52:24, а гандболистки «Гомеля» выиграли в Бобруйске у местной «Березины» с результатом 37:23. В Минске «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» победил брестское «Берестье» — 32:25, а столичный СКА неожиданно оказался сильнее гродненской «Городничанки» — 30:27. После сегодняшних встреч «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель» набрали по 16 очков, у «Городничанки» 12 зачетных баллов.