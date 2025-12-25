Борьба за допуск на международные старты и гала-матч олимпийских чемпионок. Что ждет наш гандбол в 2026-м?

В Москве состоялась итоговая пресс-конференция Федерации гандбола России, посвященная результатам работы Конгресса Международной федерации и планам на будущий год. В 2026-м мы будем отмечать 10-летний юбилей победы женской сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Именно по этой причине в пресс-конференции приняли участие не только представители ФГР, но и девушки из того золотого состава Екатерина Ильина и Ирина Близнова. Также по видеосвязи присутствовал и главный тренер той команды Евгений Трефилов.
План по возвращению
Начали пресс-конференцию с наиболее актуальной темы. 21 декабря в Каире состоялся Конгресс Международной федерации гандбола, основной вопрос которого был связан с выборами главы организации. Впервые за 25 лет у действующего президента IHF Хассана Мустафы появились конкуренты, но египетский функционер свой пост сохранил.
«Мы сознательно поддерживали Хассана Мустафу. Потому что для нас это проверенный боец, который очень много сделал для развития гандбола. Наша олимпийская победа в 2016 году в том числе и его заслуга. Потому что и на Играх в 2008-м, и в 2012-м нас постоянно засуживали. В Рио мы впервые добились объективного судейства, в чем тоже есть роль и значение президента IHF, — говорил председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев. — Хассан Мустафа победил в первом туре выборов за явным преимуществом, набрав 129 голосов, когда конкуренты набрали по 23−24 голоса. Интрига была, но результат оказался достаточно предсказуемым».
Многие ожидали, что на Конгрессе будет рассмотрен главный для нас вопрос — допуск на международные соревнования. Однако по совету Хассана Мустафы решили эту тему сейчас не выносить, так как все делегаты были сосредоточены на выборах. Обсуждение вопроса допуска на заседании в Каире выглядело бы бессмысленным.
В ходе пресс-конференции Сергей Шишкарев обозначил следующие шаги по нашему возвращению на мировую арену: «31 января будет проводиться заседание исполнительного комитета Европейской федерации. На нем мне будет предоставлено слово. Примут ли такое решение или нет, не знаю, но разговор состоится. Следующим этапом станет выступление на Совете Международной федерации. Даты заседания пока не назначены. Мы ориентируемся на март-апрель. Там я тоже буду выступать и апеллировать уже к мировому гандбольному сообществу. Шансы на возвращение я оцениваю как достаточно высокие».
Глава ФГР также дал прогноз по тому, когда же мы сможем увидеть нашу сборную на крупном международном турнире: «На чемпионат Европы-2026 вряд ли попадем. По формальным признакам, а не по уровню игры. Не сможем пройти квалификацию. Поэтому вижу, что выступим на чемпионате мира 2027 года и Олимпиаде-2028».
Наша сила
На пресс-конференции поднимался вопрос о том, не потеряли ли мы свой уровень за время отстранения. Все присутствующие согласились с тем, что наша женская сборная должна быть среди топов мирового гандбола. «Недавно завершился чемпионат мира, где в финале Германия играла с Норвегией. Я посмотрел этот матч. Уверен, что если бы наша сборная играла на этом чемпионате мира, то точно оказалась бы в финале», — утверждал Шишкарев.
В том, что наши команды будут конкурентоспособными не только на уровне сборных, но и на международных клубных турнирах, уверена Ирина Близнова: «Мы однозначно были бы в первой тройке. Конечно же, я верю в то, что мы могли бы бороться за золото. Я тоже смотрела чемпионат мира и не могу сказать, что в каких-то моментах мы уступаем. Да, нам не хватало международных турниров. Но у нас чемпионат ни капли не слабее. Если взять наши лидирующие клубы — ЦСКА и “Ростов-Дон”, то они со своими составами могут дать бой любой команде».
В зале присутствовал генеральный директор ФГР и главный тренер мужской сборной Лев Воронин, который ответил на вопрос «СЭ» о текущих позициях наших парней: «Сейчас мы не можем оценить уровень нашей команды. Но в любом случае у нас достаточно молодых игроков. Думаю, что мы бы однозначно поборолись сегодня если не за медали, то за попадание на Олимпийские игры».
Подводя итог клубных соревнований в 2025 году, Сергей Шишкарев особо отметил победу питерского «Зенита» в чемпионате страны: «Я в течение пяти лет продвигал идею, чтобы наш питерский клуб вошел в семью бренда “Зенит”. Очень благодарен Александру Ивановичу Медведеву, который поддерживал эту идею. В женских соревнованиях важной была победа “Ростов-Дона” в Суперкубке, когда в Москве они обыграли чемпиона страны ЦСКА. Я за конкуренцию. Как у мужчин, так и у женщин в чемпионате идет достаточно интересная борьба».
Золотой юбилей
В новом 2026 году Федерация гандбола России планирует ряд мероприятий, посвященных юбилею победы нашей женской команды на Олимпиаде-2016. Важным этапом празднования будет создание документального фильма о золотом пути россиянок. Одним же из самых ярких событий станет гала-матч 7 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
«На гала-матче золотой состав Рио-2016 сыграет против серебряного состава Токио-2021. “Токийский” состав будет дополнен основными игроками сегодняшней сборной. За участие в этом матче среди игроков идет борьба. Все хотят выйти на площадку», — объяснял Шишкарев.
Главный тренер золотой команды Евгений Трефилов концепцию проведения гала-матча предлагал пересмотреть: «Здесь надо, может быть, еще подумать. Сергей Николаевич, давайте не забывать, что прошло 10 лет. Если Ирина Близнова у нас тренируется, а Катя Ильина только что закончила, то некоторые наши чемпионки выйдут на поле с двумя или тремя детьми».
«Мы вас не подведем, Евгений Васильевич, — парировала Близнова. — Наверное, никто не понял. Он имел в виду, что у половины из нас есть пара лишних килограммов. Поэтому боялся, что мы в форму не влезем. Евгений Васильевич, мы обсуждали это в нашей группе, и все занялись собой. Лишние килограммы уберем, подтянемся, нас никто не узнает. После этого гала-матча еще кто-нибудь новые контракты подпишет».
Кому-то из игроков золотого состава даже не нужно будет набирать форму к гала-матчу, ведь они по-прежнему в строю. Среди них — одна из главных звезд мирового гандбола Анна Вяхирева. Правая полусредняя сейчас выступает за французский «Брест», но на гала-матч планирует приехать.
"Все подтвердили участие, — сообщил Шишкарев. — В это время в европейском клубном календаре будет пауза. Конечно, Ане добираться будет сложнее всего на гала-матч. Но мы с ней договорились, что создадим максимально комфортные условия. Она обязательно приедет. Мы будем ей помогать. Приедут все 15 здоровых, сильных, подготовленных олимпийских чемпионок.
Еще одним важным анонсом, который прозвучал на пресс-конференции, стало объявление о строительстве нового Дома гандбола в столице России. "Благодаря мэрии Москвы и лично Сергею Семеновичу Собянину мы уже вышли на практическую реализацию проекта по строительству многофункционального спортивного комплекса на улице Филевская, 32. Уже согласована архитектурная концепция пятитысячного зала, который будет построен по самым современным технологиям и стандартам.
В этом комплексе предполагается главная арена для проведения не только соревнований по гандболу, но и другим игровым видам спорта. Это будет зал-трансформер, который может быть легко переоборудован для проведения публичных мероприятий. Почему я об этом с гордостью говорю? Для меня это незакрытый гештальт. Я обещал, что у российской сборной и команды ЦСКА появится такой зал в Москве", — сообщил Шишкарев.
Строительство комплекса начнется в следующем году. В рамках проведения гала-матча в марте планируется, что олимпийские чемпионки посетят объект и заложат капсулу времени с обращением к потомкам.
Михаил Кузнецов