Борьба за допуск на международные старты и гала-матч олимпийских чемпионок. Что ждет наш гандбол в 2026-м?

В том, что наши команды будут конкурентоспособными не только на уровне сборных, но и на международных клубных турнирах, уверена Ирина Близнова: «Мы однозначно были бы в первой тройке. Конечно же, я верю в то, что мы могли бы бороться за золото. Я тоже смотрела чемпионат мира и не могу сказать, что в каких-то моментах мы уступаем. Да, нам не хватало международных турниров. Но у нас чемпионат ни капли не слабее. Если взять наши лидирующие клубы — ЦСКА и “Ростов-Дон”, то они со своими составами могут дать бой любой команде».