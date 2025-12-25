Ричмонд
Гандболисты «Машеки» проиграли «Зениту» в SEHA-лиге

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты «Машеки» второй раз проиграли питерскому «Зениту» в матчах SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Санкт-Петербурге могилевчане не смогли оказать хозяевам серьезного сопротивления и уступили с разницей в 14 мячей — 19:33. В составе победителей самым результативным стал Артем Кулак, забросивший 7 мячей, у гостей по 3 раза отличились Павел Дуда и Егор Ковалевский. Две недели назад зенитовцы обыграли «Машеку» в Могилеве со счетом 30:25.

Турнирное положение сейчас таково: «Мешков Брест» — 12 очков (7 матчей), «Чеховские медведи» — 9 (7), СКА (Минск) — 7 (7), «Зенит» — 7 (6), «Виктор» (Ставрополь) — 6 (8), «Машека» — 3 (9).

Предварительный этап завершится 2 марта 2026 года, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.

В решающем поединке прошлого сезона «Зенит» одолел «Чеховских медведей» — 35:34, а в игре за бронзовые награды московский ЦСКА оказался сильнее брестчан — 32:23.