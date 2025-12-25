Гандболисты «Машеки» проиграли «Зениту» в SEHA-лиге

Сегодня в Санкт-Петербурге могилевчане не смогли оказать хозяевам серьезного сопротивления и уступили с разницей в 14 мячей — 19:33. В составе победителей самым результативным стал Артем Кулак, забросивший 7 мячей, у гостей по 3 раза отличились Павел Дуда и Егор Ковалевский. Две недели назад зенитовцы обыграли «Машеку» в Могилеве со счетом 30:25.