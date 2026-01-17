На чемпионате Европы по гандболу установлен рекорд результативности: Словения и Черногория забили 81 мяч

В матче групповой стадии команды забили 81 мяч, встреча закончилась победой Словении со счетом 41:40.
Предыдущий рекорд результативности чемпионатов Европы был установлен в 2016-м, когда сборная Беларуси обыграла Исландию (39:38).
Матч Словения — Черногория также стал самым результативным в истории основных этапов главных турниров (Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы). Ранее рекорд принадлежал командам России и Румынии, которые на ЧМ-2003 забросили 80 голов (Россия победила со счетом 42:38).
Чемпионат Европы-2026 среди мужчин проходит в Дании, Норвегии и Швеции. Турнир завершится 1 февраля.