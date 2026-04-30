Погибшую в 2023 году российскую гандболистку внесли в базу «Миротворца»

Виктория Дивак погибла 17 апреля 2023 года в результате несчастного случая, выпав из окна восьмого этажа.
Персональные данные Дивак были опубликованы на сайте в среду вечером. «Миротворец» обвиняет ее в публичной поддержке Российской Федерации, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Поводом для внесения в базу стало участие Дивак в акции в поддержку СВО 9 декабря 2022 года, куда приезжала девочка Лиза родом из Донецка. После окончания гандбольной тренировки клуба «Астраханочка», за которой наблюдала Лиза, команда вместе с ней сделала групповое фото на фоне баннера с лозунгом «Своих не бросаем».
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом», который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.