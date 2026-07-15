Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гандболистов сборной России допустили к мировым турнирам с флагом и гимном

Сборную РФ по гандболу допустили к международным турнирам с флагом и гимном.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Международная федерация гандбола допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.

«Совет IHF принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями МОК, немедленно отменив запрет, введенный 4 марта 2022 года, на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в мероприятиях и деятельности», — говорится в заявлении.

Как отмечается, полная реинтеграция атлетов может потребовать переходного периода, однако дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет. Организация также примет необходимые меры для выполнения антидопинговых требований в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования.

Российские и белорусские сборные и клубы отстранили от участия на неопределенный срок в 2022 году из-за ситуации на Украине. В марте 2026-го совет IHF принял решение допустить к соревнованиям юниорские и молодежные команды.

Гандбол стал третьим игровым видом спорта, в котором к соревнованиям допустили российские команды всех возрастов. В апреле Международная федерация водных видов спорта разрешила участие ватерполистов с флагом и гимном, а в июле аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше