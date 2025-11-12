Тянуть с реформами не стоит. Стартует чемпионат России по хоккею с мячом

Вполне возможно, что нынешний чемпионат в последний раз пройдет в формате, который не менялся очень давно. Изменения могут коснуться плей-офф: предлагается, чтобы игры всех стадий на вылет проводились до трех побед. Сейчас во всех стадиях команды играют до двух побед, а за третье и первое места — по одному матчу. Предложение по изменению на исполком Федерации хоккея с мячом (ФХМР) готов вынести директор ФХМР по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус, о чем он рассказал в интервью ТАСС.