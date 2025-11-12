Тянуть с реформами не стоит. Стартует чемпионат России по хоккею с мячом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Очередной, 34-й по счету чемпионат России по хоккею с мячом стартует матчем в Хабаровске, в котором бронзовый призер последнего сезона «СКА-Нефтяник» примет «Саяны». Этот турнир может быть последним, в котором еще будет действовать нынешний регламент: на пороге перемены, необходимые для развития хоккея с мячом.
Сокращение количества команд в Суперлиге является еще одним поводом к тому, чтобы задуматься о назревших реформах. Впервые за последние пять лет в предстоящем сезоне выступят не 14, а 12 команд. В межсезонье Суперлига лишилась двух клубов — иркутского «Байкала-Энергии» и мурманского «Мурмана». Власти обоих регионов сочли нецелесообразным поддерживать участие команд в Суперлиге, решив обратить внимание на поддержку детско-юношеского спорта и выступление своих клубов в Высшей лиге, где бюджеты команд не такие большие, как в элите.
Из этих команд конкуренцию остальным могла составить «Байкал-Энергия» — иркутский клуб в последнем сезоне был участником плей-офф. Тогда как мурманская команда заняла последнее место, одержав только три победы. Под угрозой в предстоящем сезоне было и участие девятикратного чемпиона страны «Водника». У архангельского клуба, который выходил в финал Суперлиги два последних года, также обнаружились проблемы с выплатой зарплаты команде, сроки задолженности составляли несколько месяцев.
Лишь в начале ноября эти проблемы были решены — видимо, власти не стали идти по пути «Байкала-Энергии» и «Мурмана». Хотя в 2005 году после очередной победы в чемпионате основной состав «Водника» перешел в московское «Динамо» из-за неспособности властей города далее поддерживать клуб. В этот раз задолженности были погашены, команда сохранила свой состав, включая опытнейшего Евгения Дергаева, четырехкратного чемпиона мира.
Решение проблем финансового характера не означает то, что они потом снова не появятся. И в который раз стоит говорить о том, что финансовое благополучие клубов в стране зависит именно от благосклонности к ним местных властей. И одним из направлений в развитии вида спорта в плане работы Федерации хоккея с мячом и остальных сторон является сохранение стабильности, для чего нужно проделать работу в плане освещения и медийности.
Плей-офф хотят сделать интересней
Действующий чемпион страны «Кузбасс» постарается впервые в истории выиграть титул третий год подряд. Самыми титулованными командами в истории чемпионатов страны являются «Водник» и московское «Динамо». Если расцвет архангелогородцев пришелся на середину 1990-х — начала 2000-х годов («Водник» стал чемпионом 9 раз за 10 лет), то после переезда основной группы игроков «Водника» в Москву стало доминировать «Динамо».
В 2020 году чемпионами были признаны «Динамо» и «СКА-Нефтяник», поскольку из-за пандемии финал между этими командами не состоялся. Столичная команда в последний раз выигрывала чемпионат в 2022 году, к этому сезону команда подходит в статусе еще одного претендента, тем более после победы в Кубке России в начале октября.
Вполне возможно, что нынешний чемпионат в последний раз пройдет в формате, который не менялся очень давно. Изменения могут коснуться плей-офф: предлагается, чтобы игры всех стадий на вылет проводились до трех побед. Сейчас во всех стадиях команды играют до двух побед, а за третье и первое места — по одному матчу. Предложение по изменению на исполком Федерации хоккея с мячом (ФХМР) готов вынести директор ФХМР по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус, о чем он рассказал в интервью ТАСС.
«Если мы повысим зрелищность хотя бы теми рычагами, которые имеем сейчас, то повысится интерес и болельщик вернется. Мы делали анализ посещаемости прошлого сезона и отдельно серии плей-офф — средний показатель в играх на вылет выше. Болельщик идет именно на плей-офф», — сказал Мяус.
Предварительная стадия чемпионата пройдет с 12 марта по 21 февраля. В январе в Красногорске должен будет пройти Суперкубок России, в котором сыграют чемпион и обладатель кубка.