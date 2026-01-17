Чемпионат России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» против «СКА-Нефтяника», «Уральский трубник» сыграет с «Волгой», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
Саяны — Ак-Барс Динамо — 9.00.
Уральский трубник — Волга — 11.00.
Сибсельмаш — Старт — 12.00.
Водник — Енисей — 13.00.
Кузбасс — Родина — 13.00.
Динамо Москва — СКА-Нефтяник — 13.15.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 39 очков (13 игр), Динамо Москва — 37 (14), Кузбасс — 31 (14), Уральский трубник — 27 (14), Водник — 27 (14), Старт — 19 (14), Родина — 18 (14), Волга — 14 (13), Енисей — 12 (13), Сибсельмаш — 11 (14), Ак-Барс Динамо — 4 (13), Саяны — 1 (14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.