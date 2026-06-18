Нильссон подал в отставку с поста главы FIB

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Швед Хенрик Нильссон подал в отставку с поста главы Международной федерации хоккея с мячом (FIB) из-за разногласий в руководстве организации по вопросу допуска российских клубов и сборных, сообщает SVT.
Нильсон занимал пост с 2024 года. В мае FIB сообщила об отмене чемпионата мира 2027 года из-за финансовых проблем, возникших у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции.
«У большинства членов комитета есть свое мнение, а у меня противоположная точка зрения по вопросу сближения с Россией. Хотя я это уважаю и считаю, что в руководстве организации должны быть разные мнения, я больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем курсе», — заявил Нильссон.
В апреле Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и FIB договорились начать диалог по вопросу допуска российских юниоров к соревнованиям без ограничений. С 2022 года российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.