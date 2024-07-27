Хоккеисты «Бреста» выиграли второй матч на Кубке Дубко в Гродно

Участие в соревнованиях принимают хозяин площадки гродненский «Неман», ХК «Брест», солигорский «Шахтер» и «Славутич» из Смоленска — именно «горняки» со смолянами сошлись в дневном матче пятницы. Действующие бронзовые призеры экстралиги не оставили шансов дебютантам чемпионата Беларуси, одержав победу со счетом 4:0. Шайбами за солигорчан отметились Радель Фазлеев, Владислав Кулиев, Кирилл Ярута и Роман Малиновский, все броски по своим воротам отразил Алексей Снытко.



Вечером 26 июля хозяева льда из «Немана» принимали хоккеистов «Бреста». После двух периодов на табло сохранялись нули, и только на 44-й минуте матча Сергей Купцов вывел гродненцев вперед. Довольно быстро Александр Малявко восстановил паритет, после чего встреча перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались брестчане — 2:1.



Таким образом, «Брест» единолично возглавил таблицу Кубка Дубко после двух туров, только у южан две победы в двух матчах. «Шахтер» при равенстве очков со «Славутичем» идет вторым, опережая смолян за счет виктории в личном матче. «Неман» с одним баллом замыкает квартет. Завтра «Брест» сыграет со «Славутичем», а «Неман» встретится с «Шахтером».



Подготовку к сезону-2024/25 продолжают и другие клубы белорусской экстралиги, также в пятницу «Лида» в овертайме обыграла «Динамо-Молодечно» (4:3), а жлобинский «Металлург» по буллитам победил представителя ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» (5:4).