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30 июля, источник: БЕЛТА

«Шахтер» обыграл «Динамо-Молодечно» в первом матче Кубка Салея

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем в Молодечно стартовал розыгрыш второго по значимости турнира в отечественном хоккее — Кубка Беларуси, носящего имя Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первыми в борьбу за турнирные баллы вступили представители группы «А» — «Динамо-Молодечно» и финалист прошлогоднего розыгрыша солигорский «Шахтер». Дебютная шайба Кубка-2024 была заброшена уже на второй минуте встречи — постарался форвард «горняков» Павел Ажгирей. Незадолго до ухода на перерыв преимущество гостей удвоил Радель Фазлеев. В следующей трети соперники обменялись точными бросками, на гол новичка солигорчан Дмитрия Знахаренко ответил Никита Мицкевич. В заключительной 20-минутке счет не изменился, в итоге 3:1, «Шахтер» стартует с победы.

Формат Кубка Салея уже несколько лет остается неизменным. Участие в турнире принимают все команды белорусской экстралиги, которые поделены на две группы. Каждый клуб должен провести по одному матчу против всех соперников в своем пуле. Напрямую в «финал четырех» отправятся коллективы, занявшие в группах первые места. Команды, которые финишируют вторыми и третьими, разыграют оставшиеся путевки в квалификационном раунде.

Помимо «Шахтера» и «Динамо-Молодечно», в пул «А» вошли минская «Юность», «Авиатор» из Барановичей, гродненский «Неман», а также «Брест» и «Лида». В группе «В» выступит действующий обладатель Кубка страны «Витебск», компанию которому составили чемпион Беларуси жлобинский «Металлург», «Гомель», «Могилев», новополоцкий «Химик», оршанский «Локомотив» и смоленский «Славутич». Первый этап турнира продлится по 16 августа, матчи плей-ин пройдут 28 августа, а игры «финала четырех» состоятся 31 августа и 1 сентября.

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