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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» одержали четвертую победу подряд в группе Кубка Салея

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Минске, Гродно и Лиде в четверг, 8 августа, продолжился групповой этап второго по значимости турнира в белорусском хоккее — Кубка Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: junost.hockey.by

Хоккеисты столичной «Юности» продлили серию без поражений до четырех матчей, на этот раз подопечные Сергея Стася не оставили шансов вице-чемпиону Беларуси «Бресту». Минчане поразили чужие ворота по два раза в обоих стартовых периодах, на это южане смогли ответить только одним точным броском. Финальный счет — 4:1, дубль за «Юность» оформил Иван Косоренков, три голевые передачи отдал Станислав Кучкин.

Также в четверг «Неман» потерпел третью неудачу в четырех играх со старта турнира. Гродненцы принимали барановичский «Авиатор» и упустили победу в самой концовке. «Летчикам» удалось перевести встречу в овертайм за восемь секунд до финальной сирены, а затем и выиграть серию буллитов — в итоге 3:2. Параллельно в Лиде местный клуб обыграл «Динамо-Молодечно» со счетом 1:0, автором единственной шайбы стал Антон Подорожников.

Участие в Кубке Салея принимают все 14 клубов белорусской экстралиги, которые поделены на две группы. Напрямую в «финал четырех» турнира пройдут только победители пулов, еще две путевки будут разыграны в квалификационном раунде в конце августа. В группе «А» с восемью очками лидирует «Юность», по шесть баллов у «Шахтера» и «Авиатора». По четыре пункта набрали «Неман» и «Брест», три очка у «Динамо-Молодечно», два — у «Лиды».

В игровой программе пятницы, 9 августа, три матча с участием команд группы «В». «Химик» в Новополоцке сыграет со смоленским «Славутичем», «Локомотив» в «Орше» встретится с «Могилевом», а в центральном матче дня действующий обладатель трофея «Витебск» примет чемпиона страны жлобинский «Металлург».

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