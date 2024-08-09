Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
22:23 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска» всухую обыграли «Металлург» в матче Кубка Салея

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами на севере страны в пятницу продолжился групповой этап второго по значимости турнира в белорусском хоккее — Кубка Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: vitebsk.hockey.by

Центральной игрой вечера стало противостояние действующего обладателя трофея «Витебска» и чемпиона Беларуси «Металлурга». Ключевым в этом матче стал второй период, в котором хозяева поразили чужие ворота трижды, а жлобинчане не смогли ответить ни разу. В течение 10 минут за «медведей» забросили Вячеслав Ипатов, Никита Ядроец и Вадим Сушко. В заключительной трети цифры на табло не изменились — в итоге 3:0, «Витебск» выигрывает четвертый матч кряду, а «Металлург» допускает первую осечку. За четыре игры со старта турнира северяне пропустили лишь одну шайбу — от «Гомеля» 7 августа.

С таким же счетом 3:0 завершился поединок в Новополоцке, где местный «Химик» разобрался со смоленским «Славутичем». Хоккеисты хозяев нанесли по одному точному броску в каждом из периодов. Параллельно в Орше самый результативный матч дня выдали «Локомотив» и «Могилев». По ходу игры «железнодорожники» трижды выходили вперед, но всякий раз «львам» удавалось отыгрываться. Встреча перешла в овертайм, где оршанцы все же добыли победу (4:3) благодаря голу Евгения Дадонова. В основное время дубль за «Локомотив» оформил Иван Лапин.

Участие в Кубке Салея принимают все 14 клубов белорусской экстралиги, которые поделены на две группы. Напрямую в «финал четырех» турнира пройдут только победители пулов, еще две путевки будут разыграны в квалификационном раунде в конце августа. Группу В с восемью очками продолжает возглавлять «Витебск», на два балла от которого отстают «Металлург» и «Локомотив». Пять очков в активе «Химика», у «Гомеля» на пункт меньше. Замыкают таблицу «Славутич» и «Могилев» с двумя и одним баллами соответственно.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь