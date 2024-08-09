Хоккеисты «Витебска» всухую обыграли «Металлург» в матче Кубка Салея

Центральной игрой вечера стало противостояние действующего обладателя трофея «Витебска» и чемпиона Беларуси «Металлурга». Ключевым в этом матче стал второй период, в котором хозяева поразили чужие ворота трижды, а жлобинчане не смогли ответить ни разу. В течение 10 минут за «медведей» забросили Вячеслав Ипатов, Никита Ядроец и Вадим Сушко. В заключительной трети цифры на табло не изменились — в итоге 3:0, «Витебск» выигрывает четвертый матч кряду, а «Металлург» допускает первую осечку. За четыре игры со старта турнира северяне пропустили лишь одну шайбу — от «Гомеля» 7 августа.



С таким же счетом 3:0 завершился поединок в Новополоцке, где местный «Химик» разобрался со смоленским «Славутичем». Хоккеисты хозяев нанесли по одному точному броску в каждом из периодов. Параллельно в Орше самый результативный матч дня выдали «Локомотив» и «Могилев». По ходу игры «железнодорожники» трижды выходили вперед, но всякий раз «львам» удавалось отыгрываться. Встреча перешла в овертайм, где оршанцы все же добыли победу (4:3) благодаря голу Евгения Дадонова. В основное время дубль за «Локомотив» оформил Иван Лапин.



Участие в Кубке Салея принимают все 14 клубов белорусской экстралиги, которые поделены на две группы. Напрямую в «финал четырех» турнира пройдут только победители пулов, еще две путевки будут разыграны в квалификационном раунде в конце августа. Группу В с восемью очками продолжает возглавлять «Витебск», на два балла от которого отстают «Металлург» и «Локомотив». Пять очков в активе «Химика», у «Гомеля» на пункт меньше. Замыкают таблицу «Славутич» и «Могилев» с двумя и одним баллами соответственно.