«Металлург» обыграл «Славутич» в последнем матче группового этапа Кубка Салея

В пятницу дебютант экстралиги «Славутич» принимал чемпиона Беларуси «Металлург» — ранее обе команды потеряли шансы на выход в «финал четырех» турнира. После второго периода жлобинчане «горели» со счетом 1:3, единственный гол за «волков» к тому моменту провел Разат Тимиров. В заключительной трети гостям удалось спастись благодаря шайбам Дениса Паршина и Сергея Бейзака. Встреча перешла в овертайм, за 30 секунд до конца которого Паршин реализовал буллит и принес «Металлургу» победу — 4:3. Жлобинчане с восемью очками заняли четвертую позицию в пуле «В», «Славутич» с пятью баллами стал шестым из семи команд.



По итогам предварительного этапа определились два участника «финала четырех» Кубка Салея — ими стали минская «Юность», выигравшая группу «А», а также ХК «Витебск», который первенствовал в группе «В». За счет более высокого места по итогам прошлого сезона экстралиги витебчане получили право на проведение решающих матчей турнира 31 августа — 1 сентября. Еще два полуфиналиста Кубка станут известны 28 августа по итогам раунда плей-ин: солигорский «Шахтер» оспорит путевку дальше с «Гомелем», а новополоцкий «Химик» постарается остановить гродненский «Неман».