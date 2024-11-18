«Неман» одержал пятую победу кряду, обыграв лидера экстралиги «Динамо-Молодечно»

Центральным поединком вечера стал матч «Немана» против лидера чемпионата «Динамо-Молодечно». В стартовой трети гродненцы сделали весомую заявку на успех, поразив чужие ворота трижды — отличились Вячеслав Андрющенко, Владислав Кулиев и Павел Боярчук. Этот отрезок стал определяющим: в оставшиеся два периода хоккеисты команд нанесли по одному точному броску. В итоге 4:1 в пользу «Немана», который выиграл пятый матч подряд, благодаря чему сравнялся с «Металлургом» и «Гомелем» на пятом месте в таблице. «Динамо-Молодечно» же потерпело второе чувствительное поражение за неделю, 11 октября «бело-голубые» были биты «Витебском» (0:5).



Параллельно в Смоленске местный «Славутич» встречался с «Могилевом». Хозяева минимально проиграли первый период, но в дальнейшем забрасывали исключительно сами. Финальная сирена зафиксировала викторию смолян со счетом 3:1. Также сегодня первую победу в сезоне пытался одержать «Авиатор» из Барановичей. В матче с оршанским «Локомотивом» «летчики» вели в счете на протяжении сорока минут, но все же уступили — 1:2. Автором победной шайбы у «железнодорожников» стал Владислав Буйко.