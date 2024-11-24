«Юность» вышла на первое место в экстралиге после победы над «Шахтером»

На льду «Чижовка-Арены» подопечные Сергея Стася принимали солигорский «Шахтер». После сорока минут встречи на табло горели равные цифры, но в заключительной трети минчане отправили в чужие ворота три безответные шайбы. В итоге 4:1, по два ассистентских балла за «Юность» заработали Валентин Демченко и Герман Нестеров. Столичный клуб набрал 39 очков в 25 матчах и вышел на первое место в экстралиге, на один пункт опередив «Динамо-Молодечно», которое возглавляло таблицу с самого старта сезона в начале сентября.



Также сегодня в Гомеле местный клуб встречался с «Брестом». Основное время поединка закончилось вничью 2:2, двумя баллами за результативность у «зубров» отметились Ахмед и Магомед Гимбатовы. Не выявил победителя и овертайм, а в серии буллитов точнее оказались брестчане, которые выиграли седьмой матч из последних восьми.



Ранее в воскресенье состоялись дерби на севере и западе страны. В Новополоцке «Химик» минимально одолел «Витебск» (1:0), автором единственного гола стал Вячеслав Аксенов. Кроме того, «Неман» на выезде благодаря дублю Никиты Титова всухую разобрался с «Лидой» (3:0), одержав седьмую победу кряду. На данный момент гродненцы идут в чемпионате третьими, обходя на одно очко сразу четыре команды — «Гомель», «Металлург», «Витебск» и «Брест».