Хоккеисты «Гомеля» добыли вторую за три дня победу над «Неманом»

Матч команд из верхней шестерки турнирной таблицы прошел в Гомеле. Хозяева поразили чужие ворота по разу в каждом из периодов: в стартовом игровом отрезке отличился Иван Секерин, во второй трети 23-летний форвард оформил дубль, а незадолго до финальной сирены шайбу забросил Нассер Субхи, до этого отдавший две голевые передачи. Гродненцы за 60 минут так и не сумели огорчить Максима Лубского, в итоге 3:0 в пользу «Гомеля». Встреча клубов на юге страны два дня назад также завершилась победой «рысей» — 4:1.