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Хоккеисты «Гомеля» добыли вторую за три дня победу над «Неманом»

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок «Гомеля» и «Немана» завершил игровую программу субботы в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Матч команд из верхней шестерки турнирной таблицы прошел в Гомеле. Хозяева поразили чужие ворота по разу в каждом из периодов: в стартовом игровом отрезке отличился Иван Секерин, во второй трети 23-летний форвард оформил дубль, а незадолго до финальной сирены шайбу забросил Нассер Субхи, до этого отдавший две голевые передачи. Гродненцы за 60 минут так и не сумели огорчить Максима Лубского, в итоге 3:0 в пользу «Гомеля». Встреча клубов на юге страны два дня назад также завершилась победой «рысей» — 4:1.

Неман, проигравший четвертый поединок из последних пяти, разменял недавнее лидерство в экстралиге на текущую третью строчку. Гомельчане идут в одном балле позади. Ранее 11 января жлобинский «Металлург» на выезде был сильнее солигорского «Шахтера» (4:3), а смоленский «Славутич» также в гостях крупно обыграл «Лиду» (5:1). В воскресенье в чемпионате Беларуси по хоккею состоятся четыре матча.