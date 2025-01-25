«Неман» одержал волевую победу над «Лидой» в экстралиге

В пятницу в Гродно во второй раз за три дня состоялось «западное дерби» между «Неманом» и «Лидой». Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей, но во втором периоде хозяева сравняли цифры, а в заключительной 20-минутке Евгений Авраменко принес «Неману» победу со счетом 2:1. Таким образом, гродненцы взяли у «рыцарей» реванш за поражение в среду (0:2) и сохранили третье место в турнирной таблице.
Параллельно в Орше хоккеисты «Динамо-Молодечно» также исправились за неудачу двухдневной давности в матче с «Локомотивом». Тогда «бело-голубые» уступили в серии буллитов (2:3), сегодня гости решили вопрос в основное время. Ключевым в матче стал третий период, в котором динамовцы отправили в чужие ворота две безответные шайбы. Итог игры — 3:1, замыкающее шестерку лучших команд «Динамо-Молодечно» увеличило отрыв от идущего седьмым «Локомотива» до 7 очков.