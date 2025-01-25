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Хоккеисты «Металлурга» и «Юности» добились побед в матчах чемпионата страны

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Металлург» и «Юность» одержали победы в гостевых матчах регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лидер сезона «Юность» гостила в Солигорске у «Шахтера». Основные события поединка развернулись во второй трети: Владимир Ровба вывел минчан вперед, пять минут спустя Дмитрий Колышкин удвоил перевес столичного клуба, но практически тут же Павел Ажгирей сократил отставание «горняков». Добиться большего в оставшиеся полчаса игры «Шахтер» так и не сумел, а гости закрепили успех броском Павла Куликова в пустые ворота незадолго до сирены. Таким образом, 3:1, минчане выигрывают пятый матч подряд, у солигорчан серия из трех неудач.

Действующий чемпион Беларуси «Металлург» на выезде встречался со «Славутичем». Уже к середине первого периода зрители в Смоленске увидели четыре заброшенные шайбы — по две в каждые ворота. Далее в матче наступила продолжительная голевая засуха, которая была прервана только за минуту до финальной сирены: жлобинчане добыли победу со счетом 3:2 благодаря голу Богдана Потехина в большинстве. Для смоленского клуба это поражение стало третьим кряду.