Хоккеисты «Металлурга» и «Юности» добились побед в матчах чемпионата страны

Лидер сезона «Юность» гостила в Солигорске у «Шахтера». Основные события поединка развернулись во второй трети: Владимир Ровба вывел минчан вперед, пять минут спустя Дмитрий Колышкин удвоил перевес столичного клуба, но практически тут же Павел Ажгирей сократил отставание «горняков». Добиться большего в оставшиеся полчаса игры «Шахтер» так и не сумел, а гости закрепили успех броском Павла Куликова в пустые ворота незадолго до сирены. Таким образом, 3:1, минчане выигрывают пятый матч подряд, у солигорчан серия из трех неудач.
Действующий чемпион Беларуси «Металлург» на выезде встречался со «Славутичем». Уже к середине первого периода зрители в Смоленске увидели четыре заброшенные шайбы — по две в каждые ворота. Далее в матче наступила продолжительная голевая засуха, которая была прервана только за минуту до финальной сирены: жлобинчане добыли победу со счетом 3:2 благодаря голу Богдана Потехина в большинстве. Для смоленского клуба это поражение стало третьим кряду.