Хоккеисты «Металлурга» и «Юности» добились побед в матчах чемпионата страны

Действующий чемпион Беларуси «Металлург» на выезде встречался со «Славутичем». Уже к середине первого периода зрители в Смоленске увидели четыре заброшенные шайбы — по две в каждые ворота. Далее в матче наступила продолжительная голевая засуха, которая была прервана только за минуту до финальной сирены: жлобинчане добыли победу со счетом 3:2 благодаря голу Богдана Потехина в большинстве. Для смоленского клуба это поражение стало третьим кряду.