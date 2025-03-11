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«Динамо-Молодечно» разгромило «Неман» и сравняло счет в четвертьфинале Кубка Президента

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и Витебске состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На западе страны хоккеисты «Немана» не смогли распечатать ворота «Динамо-Молодечно». Гости забросили по две шайбы в первом и втором периодах и еще однажды отличились в заключительной трети. В итоге — 5:0, голкипер динамовцев Андрей Макаров отразил 31 бросок соперников. Таким образом, «бело-голубые» сравняли цифры в серии до четырех побед, третий и четвертый поединки в этой паре пройдут в Молодечно 13 и 15 марта.

Параллельно в Витебске местный клуб обыграл «Брест» со счетом 4:1 и упрочил лидерство в четвертьфинальном противостоянии (2:0). Дубль за северян оформил Максим Лемешевский, две голевые передачи отдал Александр Тимирев. Далее команды отправятся на юг, где встретятся снова в четверг и субботу.