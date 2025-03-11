«Динамо-Молодечно» разгромило «Неман» и сравняло счет в четвертьфинале Кубка Президента

На западе страны хоккеисты «Немана» не смогли распечатать ворота «Динамо-Молодечно». Гости забросили по две шайбы в первом и втором периодах и еще однажды отличились в заключительной трети. В итоге — 5:0, голкипер динамовцев Андрей Макаров отразил 31 бросок соперников. Таким образом, «бело-голубые» сравняли цифры в серии до четырех побед, третий и четвертый поединки в этой паре пройдут в Молодечно 13 и 15 марта.