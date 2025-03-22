«Витебск» стал последним полуфиналистом Кубка Президента

В первом раунде плей-офф «медведи» встречались с «Брестом» — регулярный чемпионат экстралиги подопечные Романа Юпатова закончили на втором месте, южане финишировали седьмыми. По ходу серии до четырех побед северяне вели со счетом 3:1 по матчам, но позволили сопернику отыграться. Решающий седьмой поединок состоялся в Витебске. Уже в стартовой трети хозяева сделали серьезную заявку на проход дальше, отличились Александр Тимирев и Егор Степанов. Во втором периоде Тимирев оформил дубль, а в заключительной 20-минутке Егор Мажуга поразил пустые ворота южан. В результате 4:0 в матче и 4:3 в серии.
Таким образом, северяне взяли у «Бреста» реванш за вылет в ¼ финала прошлогоднего плей-офф: тогда «зубры» забрали серию, победив в овертайме седьмого матча на чужом льду. «Витебск» вышел в полуфинал экстралиги во второй раз в 25-летней истории клуба и впервые с сезона-2007/08, тогда команда заняла в чемпионате Беларуси четвертое место.
Путевку в финал Кубка Президента «Витебск» будет оспаривать с «Гомелем», который накануне выбил из борьбы прошлогодних чемпионов из «Металлурга». Противостояние стартует на севере страны 25 марта. Другую полуфинальную пару составили «Юность» и «Динамо-Молодечно», первый матч этой серии состоится на «Чижовка-Арене» в понедельник.