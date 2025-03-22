«Витебск» стал последним полуфиналистом Кубка Президента

В первом раунде плей-офф «медведи» встречались с «Брестом» — регулярный чемпионат экстралиги подопечные Романа Юпатова закончили на втором месте, южане финишировали седьмыми. По ходу серии до четырех побед северяне вели со счетом 3:1 по матчам, но позволили сопернику отыграться. Решающий седьмой поединок состоялся в Витебске. Уже в стартовой трети хозяева сделали серьезную заявку на проход дальше, отличились Александр Тимирев и Егор Степанов. Во втором периоде Тимирев оформил дубль, а в заключительной 20-минутке Егор Мажуга поразил пустые ворота южан. В результате 4:0 в матче и 4:3 в серии.