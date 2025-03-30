Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичная «Юность» вышла в финал Кубка Президента

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной «Юности» вышли в финал Кубка Президента после победы в полуфинальной серии плей-офф экстралиги над «Динамо-Молодечно», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: junost.hockey.by

Четвертый поединок между командами состоялся в Молодечно. Уже к пятой минуте гости обеспечили себе отрыв усилиями Арсения Ковгорени и Валентина Демченко, правда, довольно быстро Тимофей Крейн отыграл одну шайбу — 1:2. В начале второго периода легенда белорусского хоккея Александр Китаров вернул «Юности» перевес в два гола, но на старте заключительной трети Егор Клавдиев вновь сократил отставание динамовцев до минимума. На спасение у молодечненцев оставалось более 15 минут, но гости сумели сохранить победный счет — в итоге 3:2.

Таким образом, «Юность» выиграла полуфинальную серию со счетом 4:0 — два дня назад столичный клуб добыл победу в овертайме (1:0), а 24 и 26 марта на «Чижовка-Арене» минчане были сильнее со счетом 3:0 и 3:1 соответственно. Серию первого раунда плей-офф экстралиги против оршанского «Локомотива» «красно-синие» также забрали всухую, победный отрезок команды с учетом концовки регулярного чемпионата насчитывает уже 12 матчей.

«Юность» вышла в финал Кубка Президента в 17-й раз в истории и впервые с 2022 года — всего в активе представителей столицы десять чемпионских титулов. Соперник подопечных Сергея Стася определяется в паре «Витебска» и «Гомеля», после трех матчей в серии ведут северяне (2:1). Четвертая игра пройдет завтра на юге страны и стартует в 19.30.