Столичная «Юность» вышла в финал Кубка Президента

Четвертый поединок между командами состоялся в Молодечно. Уже к пятой минуте гости обеспечили себе отрыв усилиями Арсения Ковгорени и Валентина Демченко, правда, довольно быстро Тимофей Крейн отыграл одну шайбу — 1:2. В начале второго периода легенда белорусского хоккея Александр Китаров вернул «Юности» перевес в два гола, но на старте заключительной трети Егор Клавдиев вновь сократил отставание динамовцев до минимума. На спасение у молодечненцев оставалось более 15 минут, но гости сумели сохранить победный счет — в итоге 3:2.
Таким образом, «Юность» выиграла полуфинальную серию со счетом 4:0 — два дня назад столичный клуб добыл победу в овертайме (1:0), а 24 и 26 марта на «Чижовка-Арене» минчане были сильнее со счетом 3:0 и 3:1 соответственно. Серию первого раунда плей-офф экстралиги против оршанского «Локомотива» «красно-синие» также забрали всухую, победный отрезок команды с учетом концовки регулярного чемпионата насчитывает уже 12 матчей.
«Юность» вышла в финал Кубка Президента в 17-й раз в истории и впервые с 2022 года — всего в активе представителей столицы десять чемпионских титулов. Соперник подопечных Сергея Стася определяется в паре «Витебска» и «Гомеля», после трех матчей в серии ведут северяне (2:1). Четвертая игра пройдет завтра на юге страны и стартует в 19.30.