Столичная «Юность» вышла в финал Кубка Президента

Четвертый поединок между командами состоялся в Молодечно. Уже к пятой минуте гости обеспечили себе отрыв усилиями Арсения Ковгорени и Валентина Демченко, правда, довольно быстро Тимофей Крейн отыграл одну шайбу — 1:2. В начале второго периода легенда белорусского хоккея Александр Китаров вернул «Юности» перевес в два гола, но на старте заключительной трети Егор Клавдиев вновь сократил отставание динамовцев до минимума. На спасение у молодечненцев оставалось более 15 минут, но гости сумели сохранить победный счет — в итоге 3:2.