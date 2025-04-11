Дубль Куликова помог «Юности» сравнять счет в финале Кубка Президента

В заключительной 20-минутке витебчане сократили отставание усилиями Александра Гончарова, но большего не добились. Итог игры — 3:1 в пользу столичного клуба, три голевые передачи за который отдал форвард Валентин Демченко. Таким образом, в серии до четырех побед установилось равенство (1:1), первый матч команд в среду завершился гостевой победой северян со счетом 4:2. Далее команды переедут в Витебск, где встретятся 13 и 15 апреля. Пятый поединок противостояния 17 апреля примет «Чижовка-Арена».