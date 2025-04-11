Дубль Куликова помог «Юности» сравнять счет в финале Кубка Президента

Вторая игра главной серии сезона-24/25 прошла в «Чижовка-Арене». Основные события матча развернулись во втором игровом отрезке: на 23-й минуте встречи Павел Куликов вывел хозяев вперед, в середине трети нападающий «Юности» оформил дубль, а незадолго до ухода на перерыв Тимофей Маманович сделал разрыв в счете крупным — 3:0. Также по ходу периода основной голкипер гостей Роман Бобарико после столкновения с игроком минчан был вынужден уступить место в воротах дублеру Илье Соловьеву.
В заключительной 20-минутке витебчане сократили отставание усилиями Александра Гончарова, но большего не добились. Итог игры — 3:1 в пользу столичного клуба, три голевые передачи за который отдал форвард Валентин Демченко. Таким образом, в серии до четырех побед установилось равенство (1:1), первый матч команд в среду завершился гостевой победой северян со счетом 4:2. Далее команды переедут в Витебск, где встретятся 13 и 15 апреля. Пятый поединок противостояния 17 апреля примет «Чижовка-Арена».