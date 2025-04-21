«Юность» стала 11-кратным чемпионом Беларуси по хоккею

Звание чемпионов Беларуси подопечные Сергея Стася оспаривали с «Витебском». По ходу серии до четырех побед минчане уступали со счетом 1:3, но затем одержали две виктории подряд и сравняли цифры в противостоянии. Финал Кубка Президента дошел до решающего седьмого матча в пятый раз в истории экстралиги и в третий раз за последние четыре года. Главный поединок сезона-24/25 приняла «Чижовка-Арена».