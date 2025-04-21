«Юность» стала 11-кратным чемпионом Беларуси по хоккею

Звание чемпионов Беларуси подопечные Сергея Стася оспаривали с «Витебском». По ходу серии до четырех побед минчане уступали со счетом 1:3, но затем одержали две виктории подряд и сравняли цифры в противостоянии. Финал Кубка Президента дошел до решающего седьмого матча в пятый раз в истории экстралиги и в третий раз за последние четыре года. Главный поединок сезона-24/25 приняла «Чижовка-Арена».
В стартовой трети соперники обошлись без заброшенных шайб, голы посыпались уже в начале второго периода. Сперва точный бросок точно в девятку нанес форвард минчан Станислав Кучкин, через 40 секунд выход один на один реализовал Владислав Демидович, а еще через полторы минуты Дмитрий Колышкин воспользовался ошибкой голкипера гостей и поразил пустые ворота — 3:0. Незадолго до ухода на перерыв автором четвертой шайбы хозяев стал Павел Воронов.
В заключительной трети витебчане подарили фанатам надежду, отличившись дважды за 20 секунд: Михаил Листопадов реализовал большинство, еще один точный бросок нанес Евгений Астанков. Совершить камбэк северянам не удалось, вместо этого «медведи» пропустили от Павла Куликова, который снял все вопросы об исходе встречи. В итоге 5:2 в решающем матче и 4:3 в серии в пользу минчан.
Регулярный чемпионат экстралиги сезона-24/25 «Юность» завершила на первом месте, опередив «Витебск» на четыре очка. В четвертьфинале минчане разобрались с оршанским «Локомотивом» (4:0), а в полуфинале также «всухую» выиграли серию у «Динамо-Молодечно». Столичный клуб завоевал Кубок Президента в 11-й раз в истории и впервые с 2021 года. В трех предыдущих сезонах чемпионом страны становился жлобинский «Металлург».