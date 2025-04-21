Хоккеисты «Витебска» впервые завоевали серебряные медали экстралиги

В регулярном чемпионате сезона-2024/25 северяне заняли второе место вслед за «Юностью», отстав от минчан на четыре балла. В первом раунде плей-офф подопечные Романа Юпатова со счетом 4:3 в серии обыграли «Брест», а в полуфинале также в семи матчах прошли «Гомель». По ходу финала Кубка Президента против «Юности» «Витебск» вел со счетом 3:1, но затем потерпел три поражения кряду и проиграл серию — 3:4.