Хоккеисты «Витебска» впервые завоевали серебряные медали экстралиги

В регулярном чемпионате сезона-2024/25 северяне заняли второе место вслед за «Юностью», отстав от минчан на четыре балла. В первом раунде плей-офф подопечные Романа Юпатова со счетом 4:3 в серии обыграли «Брест», а в полуфинале также в семи матчах прошли «Гомель». По ходу финала Кубка Президента против «Юности» «Витебск» вел со счетом 3:1, но затем потерпел три поражения кряду и проиграл серию — 3:4.
Таким образом, северяне получили серебряные награды чемпионата Беларуси по хоккею. За 24 предыдущих года существования клуба «Витебск» ни разу не попадал в число призеров экстралиги, лучшим результатом «медведей» было четвертое место по итогам сезона-07/08. В 2022 и 2023 годах команда становилась обладателем второго по значимости трофея в белорусском хоккее — Кубка Салея.