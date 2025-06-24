Четырехкратные чемпионы Беларуси по хоккею братья Малявко завершили карьеру

Большую часть карьеры братья провели в гродненском «Немане», также в чемпионате страны Сергей и Александр Малявко выступали за «Лиду», а три предыдущих сезона отыграли в составе «Бреста». Сергей провел 710 матчей в экстралиге, в которых набрал 355 (125+230) очков. Александр отметился 314 (133+181) баллами в 760 поединках национального первенства. Также в активе обоих хоккеистов более 20 матчей за сборную Беларуси.