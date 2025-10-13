Хоккеисты «Немана» отправили семь шайб в ворота «Химика»

Игровую программу 13 октября открывал поединок в Новополоцке между «Химиком» и «Неманом». Гродненцы создали отрыв в три гола уже к шестой минуте встречи, а во втором и третьем периодах поразили чужие ворота по два раза. Хозяева за всю игру нанесли три точных броска. Итоговый счет — 7:3 в пользу «Немана», по три очка за который набрали Никита Елисеев (2+1), Артем Кислый (2+1) и Егор Севко (0+3).
Также в понедельник «Юность» на «Чижовка-Арене» разгромила «Брест» — 6:1. Дубли за столичный клуб оформили Андрей Симонов и Егор Буяльский. Форвард минчан Станислав Кучкин набрал очки в девятом матче кряду. Параллельно в Смоленске «Славутич» продлил победную серию, обыграв «Локомотив» со счетом 3:1. Для оршанской команды это поражение стало шестым подряд.