Хоккеисты «Немана» отправили семь шайб в ворота «Химика»

Игровую программу 13 октября открывал поединок в Новополоцке между «Химиком» и «Неманом». Гродненцы создали отрыв в три гола уже к шестой минуте встречи, а во втором и третьем периодах поразили чужие ворота по два раза. Хозяева за всю игру нанесли три точных броска. Итоговый счет — 7:3 в пользу «Немана», по три очка за который набрали Никита Елисеев (2+1), Артем Кислый (2+1) и Егор Севко (0+3).