«Динамо-Молодечно» проиграло третий матч за неделю, «Юность» добыла шестую победу кряду

Игровую программу 25 октября завершил матч в Смоленске, где местный «Славутич» принимал «Динамо-Молодечно». Хозяева отличились по разу в каждом из периодов, игроки белорусского клуба провели только одну голевую атаку. В итоге поражение молодечненцев — 1:3, ставшее для них третьим подряд после серии из 13 побед. Динамовцы остались на третьем месте в экстралиге, «Славутич» поднялся в топ-5.
Первыми на лед в субботу вышли хоккеисты «Юности» и новополоцкого «Химика». Минчане добились домашней победы со счетом 3:2, решающую шайбу за три минуты до окончания третьего периода забросил Александр Кулагин. Для столичной команды эта виктория стала шестой подряд, подопечные Сергея Стася с 32 очками из 36 возможных возглавляют турнирную таблицу.
Также сегодня солигорский «Шахтер» на своем льду разобрался с «Брестом» (4:1), коллектив с юга страны потерпел восьмую неудачу кряду. В еще одном поединке дня «Неман» в Гродно был сильнее «Могилева» (4:2). 18-й тур регулярного чемпионата завершится в воскресенье: «Лида» примет «Витебск», а «Авиатор» сыграет с «Гомелем», обе встречи стартуют в 13.00. На час позже начнется игра «Локомотива» и «Металлурга».