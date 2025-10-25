«Динамо-Молодечно» проиграло третий матч за неделю, «Юность» добыла шестую победу кряду

Также сегодня солигорский «Шахтер» на своем льду разобрался с «Брестом» (4:1), коллектив с юга страны потерпел восьмую неудачу кряду. В еще одном поединке дня «Неман» в Гродно был сильнее «Могилева» (4:2). 18-й тур регулярного чемпионата завершится в воскресенье: «Лида» примет «Витебск», а «Авиатор» сыграет с «Гомелем», обе встречи стартуют в 13.00. На час позже начнется игра «Локомотива» и «Металлурга».