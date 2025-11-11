«Брест» обыграл «Лиду» и продлил серию побед в экстралиге до пяти

Поединок состоялся на юге страны. Хозяева оторвались на две шайбы уже к седьмой минуте, «рыцари» довольно быстро отыгрались, но до перерыва южане успели еще раз выйти вперед — 3:2. Во втором игровом отрезке соперники обменялись голами; «Брест» сохранял победный счет почти весь третий период, однако за 25 секунд до сирены гости перевели встречу в овертайм.