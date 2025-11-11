«Брест» обыграл «Лиду» и продлил серию побед в экстралиге до пяти

Поединок состоялся на юге страны. Хозяева оторвались на две шайбы уже к седьмой минуте, «рыцари» довольно быстро отыгрались, но до перерыва южане успели еще раз выйти вперед — 3:2. Во втором игровом отрезке соперники обменялись голами; «Брест» сохранял победный счет почти весь третий период, однако за 25 секунд до сирены гости перевели встречу в овертайм.
Исход матча решился в серии буллитов, где точнее оказались хозяева — в итоге 5:4. Эта победа стала для брестчан пятой подряд, перед этим подопечные Дмитрия Кравченко пережили отрезок из восьми поражений. В составе «Лиды» голевой и ассистентский дубли оформил лучший бомбардир экстралиги Максим Кунишников. За три последних матча россиянин забросил семь шайб.
Еще два поединка вторника закончились со счетом 4:1 — «Шахтер» дома обыграл «Могилев», а «Славутич» на выезде был сильнее «Немана». Для клубов из Солигорска и Смоленска эти победы стали шестыми в семи предыдущих матчах. Могилевчане, в свою очередь, потерпели седьмую неудачу кряду.