Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.11
Бостон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.44
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.11
Каролина
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
12.11
Монреаль
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.39
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
12.11
Оттава
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.33
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
12.11
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.94
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
12.11
Сент-Луис
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.37
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
12.11
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
5.08
П2
4.14
Хоккей. НХЛ
12.11
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.32
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
12.11
Сиэтл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
1
:
Трактор
2
П1
X
П2

«Брест» обыграл «Лиду» и продлил серию побед в экстралиге до пяти

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Брест» за пределами основного времени одержал победу над «Лидой» в матче регулярного чемпионата белорусской экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Брест"

Поединок состоялся на юге страны. Хозяева оторвались на две шайбы уже к седьмой минуте, «рыцари» довольно быстро отыгрались, но до перерыва южане успели еще раз выйти вперед — 3:2. Во втором игровом отрезке соперники обменялись голами; «Брест» сохранял победный счет почти весь третий период, однако за 25 секунд до сирены гости перевели встречу в овертайм.

Исход матча решился в серии буллитов, где точнее оказались хозяева — в итоге 5:4. Эта победа стала для брестчан пятой подряд, перед этим подопечные Дмитрия Кравченко пережили отрезок из восьми поражений. В составе «Лиды» голевой и ассистентский дубли оформил лучший бомбардир экстралиги Максим Кунишников. За три последних матча россиянин забросил семь шайб.

Еще два поединка вторника закончились со счетом 4:1 — «Шахтер» дома обыграл «Могилев», а «Славутич» на выезде был сильнее «Немана». Для клубов из Солигорска и Смоленска эти победы стали шестыми в семи предыдущих матчах. Могилевчане, в свою очередь, потерпели седьмую неудачу кряду.