Хоккеисты «Могилева» обыграли «Шахтер» и прервали серию неудач в экстралиге

В центральном матче вечера «Динамо-Молодечно» принимало лидера чемпионата «Юность». Исход встречи решил единственный гол в первом периоде, автором которого стал форвард минчан Станислав Кучкин. Столичный клуб выиграл третий поединок подряд и увеличил отрыв от молодечненцев в таблице. Также вечером 13 ноября гродненский «Неман» дома уступил «Славутичу» (2:3), смоленская команда добыла восьмую победу в девяти последних матчах.
Параллельно «Могилев» в гостях был сильнее солигорского «Шахтера» со счетом 2:1, решающую шайбу в конце второй трети забросил Алексей Прохоров. Для «львов» эта виктория стала первой за три недели и всего лишь третьей в сезоне. В еще одном поединке четверга «Брест» дома справился с «Лидой» (3:1) — южане продлили серию побед до шести матчей, в то время как «рыцари» потерпели третью неудачу кряду.
После 24 туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:
1. «Юность» (42 очка);
2. «Динамо-Молодечно» (37);
3−4. «Лида», «Шахтер» (по 35);
5. «Славутич» (34);
6. «Витебск» (33).
На местах с седьмого по девятое располагаются «Металлург» (29 баллов), «Гомель» (25) и «Неман» (24), десятую строчку делят «Брест» и «Химик» (по 18). Вне зоны плей-ин на данный момент идут «Авиатор» и «Локомотив» (по 13 очков), замыкает список «Могилев» (7). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в воскресенье, 16 ноября.