Хоккеисты «Могилева» обыграли «Шахтер» и прервали серию неудач в экстралиге

Параллельно «Могилев» в гостях был сильнее солигорского «Шахтера» со счетом 2:1, решающую шайбу в конце второй трети забросил Алексей Прохоров. Для «львов» эта виктория стала первой за три недели и всего лишь третьей в сезоне. В еще одном поединке четверга «Брест» дома справился с «Лидой» (3:1) — южане продлили серию побед до шести матчей, в то время как «рыцари» потерпели третью неудачу кряду.