Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
14.11
Детройт
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.53
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
14.11
Монреаль
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
14.11
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.54
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
14.11
Торонто
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.37
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
14.11
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
14.11
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.46
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
14.11
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.53
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
14.11
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.85
П2
5.75
Хоккей. НХЛ
14.11
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.77
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
14.11
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.37
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Хоккеисты «Могилева» обыграли «Шахтер» и прервали серию неудач в экстралиге

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре матча в четверг завершили программу 24-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В центральном матче вечера «Динамо-Молодечно» принимало лидера чемпионата «Юность». Исход встречи решил единственный гол в первом периоде, автором которого стал форвард минчан Станислав Кучкин. Столичный клуб выиграл третий поединок подряд и увеличил отрыв от молодечненцев в таблице. Также вечером 13 ноября гродненский «Неман» дома уступил «Славутичу» (2:3), смоленская команда добыла восьмую победу в девяти последних матчах.

Параллельно «Могилев» в гостях был сильнее солигорского «Шахтера» со счетом 2:1, решающую шайбу в конце второй трети забросил Алексей Прохоров. Для «львов» эта виктория стала первой за три недели и всего лишь третьей в сезоне. В еще одном поединке четверга «Брест» дома справился с «Лидой» (3:1) — южане продлили серию побед до шести матчей, в то время как «рыцари» потерпели третью неудачу кряду.

После 24 туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:

1. «Юность» (42 очка);

2. «Динамо-Молодечно» (37);

3−4. «Лида», «Шахтер» (по 35);

5. «Славутич» (34);

6. «Витебск» (33).

На местах с седьмого по девятое располагаются «Металлург» (29 баллов), «Гомель» (25) и «Неман» (24), десятую строчку делят «Брест» и «Химик» (по 18). Вне зоны плей-ин на данный момент идут «Авиатор» и «Локомотив» (по 13 очков), замыкает список «Могилев» (7). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в воскресенье, 16 ноября.