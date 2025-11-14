Хоккеисты «Динамо-Шинника» всухую обыграли «Авто» в МХЛ

Таким образом, в домашней серии бобруйский клуб набрал 10 очков из 12 возможных. Наша команда поднялась на четвертое место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ, имея 34 балла. Далее юные динамовцы отправятся в Санкт-Петербург, где проведут по два матча против СКА-1946 (20 и 21 ноября) и «Динамо-СПб» (24 и 25 ноября).