Хоккеисты «Юности» разгромили «Могилев» и продлили серию побед до пяти

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная «Юность» продлила победную серию в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

19 ноября первая команда экстралиги принимала последнюю — «Могилев». Минчане поразили чужие ворота по разу в стартовой и заключительной трети, а во втором периоде забросили трижды. В итоге разгромные 5:0, «Юность» продлила серию побед до пяти и увеличила отрыв от второго места в таблице до семи баллов. Форвард столичного клуба Александр Кулагин оформил дубль во втором матче подряд.

Также в среду в Орше состоялся поединок «Локомотива» и «Немана». Хозяева вышли вперед в середине первого периода, в начале второго отрезка игры гродненцы отыгрались, а в заключительной 20-минутке победу гостям принес Вячеслав Андрющенко — 2:1. Гродненский клуб прервал серию из трех поражений.