Хоккеисты «Юности» разгромили «Могилев» и продлили серию побед до пяти

19 ноября первая команда экстралиги принимала последнюю — «Могилев». Минчане поразили чужие ворота по разу в стартовой и заключительной трети, а во втором периоде забросили трижды. В итоге разгромные 5:0, «Юность» продлила серию побед до пяти и увеличила отрыв от второго места в таблице до семи баллов. Форвард столичного клуба Александр Кулагин оформил дубль во втором матче подряд.