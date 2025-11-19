Хоккеисты «Юности» разгромили «Могилев» и продлили серию побед до пяти

19 ноября первая команда экстралиги принимала последнюю — «Могилев». Минчане поразили чужие ворота по разу в стартовой и заключительной трети, а во втором периоде забросили трижды. В итоге разгромные 5:0, «Юность» продлила серию побед до пяти и увеличила отрыв от второго места в таблице до семи баллов. Форвард столичного клуба Александр Кулагин оформил дубль во втором матче подряд.
Также в среду в Орше состоялся поединок «Локомотива» и «Немана». Хозяева вышли вперед в середине первого периода, в начале второго отрезка игры гродненцы отыгрались, а в заключительной 20-минутке победу гостям принес Вячеслав Андрющенко — 2:1. Гродненский клуб прервал серию из трех поражений.