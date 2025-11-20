Ричмонд
«Юность» с отрывом в семь очков лидирует в экстралиге после половины регулярного сезона

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сезоне-2025/26 белорусской хоккейной экстралиги окончена первая половина регулярного чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: junost.hockey.by

Программу 26-го тура завершало полесское дерби «Металлурга» и «Гомеля» в Жлобине. Исход матча решила единственная шайба, которую в середине первого периода забросил форвард хозяев Игорь Козячий. Шатаут за «стальных волков» оформил голкипер Сергей Большаков. Кроме того, 19 ноября «Юность» на «Чижовка-Арене» разгромила «Могилев» (5:0), а «Неман» на выезде одолел «Локомотив» (2:1).

После первой половины «гладкого» сезона положение команд в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:

1. «Юность» (46 очков);

2−4. «Динамо-Молодечно», «Лида», «Шахтер» (по 39);

5. «Славутич» (36);

6. «Витебск» (35).

7. «Металлург» (33).

Места с восьмого по десятое занимают «Неман» (26 баллов), «Гомель» (25) и «Брест» (22), вне зоны плей-ин на данный момент находятся «Химик» (19 очков), «Локомотив» (15), «Авиатор» (13) и «Могилев» (7). Следующий круг регулярного чемпионата стартует в субботу, 22 ноября.