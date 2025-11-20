«Юность» с отрывом в семь очков лидирует в экстралиге после половины регулярного сезона

Программу 26-го тура завершало полесское дерби «Металлурга» и «Гомеля» в Жлобине. Исход матча решила единственная шайба, которую в середине первого периода забросил форвард хозяев Игорь Козячий. Шатаут за «стальных волков» оформил голкипер Сергей Большаков. Кроме того, 19 ноября «Юность» на «Чижовка-Арене» разгромила «Могилев» (5:0), а «Неман» на выезде одолел «Локомотив» (2:1).