Хоккеисты «Юности» во второй раз за три дня на выезде обыграли «Витебск»

В 28-м туре чемпионата подопечные Сергея Стася гостили у соперника по финальной серии Кубка Президента — 2025 «Витебска». Команды обменялись голами в стартовые минуты второго периода: на гол форварда минчан Александра Кулагина ответил Никита Ядроец. Незадолго до ухода на перерыв 18-летний Андрей Симонов вновь вывел «Юность» вперед, а в заключительной трети Глеб Шкапцов установил итоговый счет — 3:1 в пользу действующих чемпионов.