Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Коламбус
П1
1.95
X
4.59
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Детройт
П1
2.17
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Сент-Луис
П1
2.15
X
4.38
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Филадельфия
П1
1.90
X
4.60
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Флорида
П1
2.83
X
4.34
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Оттава
П1
2.06
X
4.28
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
П1
2.55
X
4.36
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Хоккеисты «Юности» во второй раз за три дня на выезде обыграли «Витебск»

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная «Юность» продлила серию побед в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: junost.hockey.by

В 28-м туре чемпионата подопечные Сергея Стася гостили у соперника по финальной серии Кубка Президента — 2025 «Витебска». Команды обменялись голами в стартовые минуты второго периода: на гол форварда минчан Александра Кулагина ответил Никита Ядроец. Незадолго до ухода на перерыв 18-летний Андрей Симонов вновь вывел «Юность» вперед, а в заключительной трети Глеб Шкапцов установил итоговый счет — 3:1 в пользу действующих чемпионов.

Поединок команд 22 ноября закончился викторией столичного клуба по буллитам (3:2). Таким образом, в текущем регулярном сезоне минчане выиграли у «Витебска» все четыре очных матча. «Юность» продлила победную серию до семи игр и упрочила лидерство в турнирной таблице. Северяне, в свою очередь, потерпели третью неудачу кряду.