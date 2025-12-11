От белорусов снова ждут интриги: стартует Кубок Первого канала по хоккею

Для города это был один из долгостроев — станцию воздвигали в течение шести лет, и некоторые даже не верили, что эта стройка когда-либо завершится. Теперь же «Сибирь-Арена» находится рядом с метро, и такое расположение можно сравнить с Москвой, где соседями являются «ВТБ-Арена» в Петровском парке и станция метро «Динамо», и Санкт-Петербургом (домашняя для СКА Ледовая арена рядом со станцией «Проспект Большевиков»). Из хоккейных арен, которые появились в последнее время и которые скоро появятся (включая в Нижнем Новгороде), «Сибирь-Арену» можно назвать самой удобной для посещения.