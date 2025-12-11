От белорусов снова ждут интриги: стартует Кубок Первого канала по хоккею

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Кубок Первого канала по хоккею впервые пройдет в Сибири на льду арены, построенной в Новосибирске в декабре 2022 года. Учитывая ограниченное количество команд, принимающих в нем участие, организаторы турнира запланировали фестиваль хоккея с участием сильнейших российских игроков.
Основная соревновательная часть турнира начнется 12 декабря, когда встретятся сборные Белоруссии и Казахстана. Белорусы под руководством россиянина Дмитрия Квартальнова, параллельно тренирующего одного из лидеров Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо», наравне с россиянами являются претендентами на победу в кубке. Связано это в том числе с тем, что на «Динамо» не действует лимит на легионеров и наличие иностранцев в команде помогает росту нынешней белорусской хоккейной молодежи. К тому же за последние годы в стране появился и ряд хоккеистов, которые играют немаловажную роль в других командах КХЛ.
Сборная Белоруссии уже выигрывала Кубок Первого канала — в 2022 году, когда турнир также проходил с участием трех сборных, а российская команда не называлась еще «Россией 25» и играла под руководством Алексея Жамнова, в том же году приведшего национальную сборную к серебру Олимпиады в Пекине. Тогда это были первые соревнования после решения Международной федерации хоккея не допускать на свои турниры россиян и белорусов. Белорусская команда тогда играла под руководством канадского специалиста Крэйга Вудкрофта.
Явным аутсайдером турнира видится сборная Казахстана, которой не помогают перестановки тренеров. В отличие от белорусов, казахстанская молодежь, за исключением вратарей, пока заметно не прогрессирует. Это можно связать отчасти и с тем, что в базовом клубе сборной «Барысе» до поры до времени стали делать ставку на доморощенных игроков из-за изменений в законе, предусматривающих запрет финансирования иностранных спортсменов из госбюджета, и натурализации. Выдача казахстанских паспортов долгие годы позволяла становиться игроками сборной страны легионерам, приезжавшим в клуб КХЛ из Астаны.
13 декабря за трофей в очной встрече должны будут побороться россияне и белорусы. В заключительный день турнира команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет со сборной Казахстана.
Метро у арены воздвигли вовремя
В рамках хоккейного фестиваля 10 декабря игроки и тренеры команды «Россия 25» приняли участие в адаптивном матче против игроков в следж-хоккей (юные спортсмены и ветераны специальной военной операции). С 11 по 14 декабря в Кубке Первого канала для детей сыграют сборные Белоруссии, Казахстана, «Сибирь» и «Красная машина — Юниор». В четверг также пройдет ставший традиционным турнир в формате 3×3 как среди детей, так и среди взрослых команд. 12 декабря состоится мастер-шоу с участием игроков команды «Россия 25», а в субботу до матча хозяев с белорусами — церемония введения в Зал хоккейной славы легенд отечественного хоккея.
Матчи турнира и остальные мероприятия пройдут на «Сибирь-Арене», которая на играх может вмещать 11,5 тыс. человек. До этого форума «Сибирь-Арена» принимала не менее важное соревнование — Матч звезд КХЛ в феврале этого года. С той поры болельщикам намного проще стало добираться до стадиона после открытия в начале сентября станции метро «Спортивная».
Для города это был один из долгостроев — станцию воздвигали в течение шести лет, и некоторые даже не верили, что эта стройка когда-либо завершится. Теперь же «Сибирь-Арена» находится рядом с метро, и такое расположение можно сравнить с Москвой, где соседями являются «ВТБ-Арена» в Петровском парке и станция метро «Динамо», и Санкт-Петербургом (домашняя для СКА Ледовая арена рядом со станцией «Проспект Большевиков»). Из хоккейных арен, которые появились в последнее время и которые скоро появятся (включая в Нижнем Новгороде), «Сибирь-Арену» можно назвать самой удобной для посещения.