«Шахтер» и «Славутич» добились побед в матчах хоккейной экстралиги

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» и смоленский «Славутич» одержали победы в матчах 33-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Славутич" Смоленско

Хоккеисты «Шахтера» принимали в «Солигорске» жлобинский «Металлург». Гости вышли вперед на седьмой минуте матча, «горняки» отыгрались только в середине третьего периода. Исход поединка решился в овертайме, где два очка хозяевам принес Иван Лапин — 2:1. «Шахтер» продлил победную серию до трех игр и сравнялся с «Металлургом» на третьем месте в турнирной таблице, у обеих команд по 45 баллов.

Параллельно в Барановичах состоялась встреча «Авиатора» и «Славутича». После стартовой трети смоляне имели отрыв в две шайбы, но на второй перерыв соперники ушли уже при равном счете 2:2. В заключительной 20-минутке россияне все же дожали «летчиков», в итоге 5:3. Это поражение стало для «Авиатора» семнадцатым подряд, Славутич впервые победил в текущем месяце.

16 декабря в чемпионате Беларуси по хоккею пройдут четыре матча. В 18.30 на лед в Новополоцке выйдут «Химик» и «Динамо-Молодечно», еще три игры стартуют в семь часов вечера. «Брест» примет Витебск, «Могилев» дома сыграет с оршанским «Локомотивом», а «Неман» в Гродно встретится с «Гомелем».