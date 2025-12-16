«Шахтер» и «Славутич» добились побед в матчах хоккейной экстралиги

Параллельно в Барановичах состоялась встреча «Авиатора» и «Славутича». После стартовой трети смоляне имели отрыв в две шайбы, но на второй перерыв соперники ушли уже при равном счете 2:2. В заключительной 20-минутке россияне все же дожали «летчиков», в итоге 5:3. Это поражение стало для «Авиатора» семнадцатым подряд, Славутич впервые победил в текущем месяце.