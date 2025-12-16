«Шахтер» и «Славутич» добились побед в матчах хоккейной экстралиги

Хоккеисты «Шахтера» принимали в «Солигорске» жлобинский «Металлург». Гости вышли вперед на седьмой минуте матча, «горняки» отыгрались только в середине третьего периода. Исход поединка решился в овертайме, где два очка хозяевам принес Иван Лапин — 2:1. «Шахтер» продлил победную серию до трех игр и сравнялся с «Металлургом» на третьем месте в турнирной таблице, у обеих команд по 45 баллов.
Параллельно в Барановичах состоялась встреча «Авиатора» и «Славутича». После стартовой трети смоляне имели отрыв в две шайбы, но на второй перерыв соперники ушли уже при равном счете 2:2. В заключительной 20-минутке россияне все же дожали «летчиков», в итоге 5:3. Это поражение стало для «Авиатора» семнадцатым подряд, Славутич впервые победил в текущем месяце.
16 декабря в чемпионате Беларуси по хоккею пройдут четыре матча. В 18.30 на лед в Новополоцке выйдут «Химик» и «Динамо-Молодечно», еще три игры стартуют в семь часов вечера. «Брест» примет Витебск, «Могилев» дома сыграет с оршанским «Локомотивом», а «Неман» в Гродно встретится с «Гомелем».