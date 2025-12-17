«Авиатор» прервал серию из 17 поражений в хоккейной экстралиге

Параллельно столичная «Юность» дома во второй раз за три дня крупно обыграла «Лиду» — 4:0. Отрыв лидирующих в экстралиге минчан от преследователей вырос уже до девяти баллов. В еще одном поединке дня «Шахтер» принимал «Металлург». По ходу встречи гости вели со счетом 3:0, затем позволили солигорчанам подобраться вплотную, но все же удержали победу — 3:2. Клуб из Жлобина вышел на третье место в турнирной таблице, уступая «Лиде» всего два очка.