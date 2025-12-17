Ричмонд
«Авиатор» прервал серию из 17 поражений в хоккейной экстралиге

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности», «Авиатора» и «Металлурга» одержали победы в матчах 34-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Авиатор» в Барановичах встречался со смоленским «Славутичем». Первый период команды свели к ничьей, во второй трети хозяева вышли вперед — 2:1. В заключительной 20-минутке соперники поразили ворота друг друга по два раза, в результате победителями со льда ушли «летчики» — 4:3. «Авиатор» прервал самую длинную серию поражений этого сезона, которая насчитывала 17 матчей. В предыдущий раз клуб из Барановичей праздновал успех два месяца назад (19 октября).

Параллельно столичная «Юность» дома во второй раз за три дня крупно обыграла «Лиду» — 4:0. Отрыв лидирующих в экстралиге минчан от преследователей вырос уже до девяти баллов. В еще одном поединке дня «Шахтер» принимал «Металлург». По ходу встречи гости вели со счетом 3:0, затем позволили солигорчанам подобраться вплотную, но все же удержали победу — 3:2. Клуб из Жлобина вышел на третье место в турнирной таблице, уступая «Лиде» всего два очка.