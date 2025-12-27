Юные хоккеисты «Бреста» стали чемпионами рождественского турнира в Словакии

«Юношеская хоккейная команда взяла золото в Словакии. Хоккеисты Брестской области в финальном матче против команды из Словении обыграли соперников со счетом 5:1 и завоевали чемпионский титул, продемонстрировав мастерство, слаженность и несгибаемый боевой дух», — проинформировали в Брестском облисполкоме.
Белорусские юноши участвовали в международном турнире, который прошел в Словакии
Хоккеисты ХК «Брест» в первый день достойно сразились с тремя соперниками. В полуфинале им также не было равных, благодаря чему юные «зубры» завоевали право поспорить за победу в финале Christmas Сup.