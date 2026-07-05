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Вратаря сборной Украины мобилизовали в ВСУ: «Отвезли на военку, закрыли ворота, а затем распределили в бригаду»

30-летний вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с ним службу также начал 34-летний нападающий хоккейного клуба «Кременчуг» Егор Безуглый.

Источник: Shutterstock

Об этом сообщил бывший голкипер сборной Украины Артур Оганджанян.

«Голкипера ХК “Кременчуг” Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого, насколько мне известно, забрали в Вооруженные силы Украины», — сказал Оганджанян, слова которого приводит украинский сайт Oboz.

Позже появилась информация, что Захарченко и Безуглый были доставлены в территориальный центр комплектования после встречи с правоохранителями во время комендантского часа.

«Ега и Эдик в комендантский час вышли в супермаркет, у них сел телефон. Подъехали правоохранители и сказали, что знают, что они хоккеисты, предложили проверить документы. Потом отвезли их на военку, закрыли ворота, а затем распределили в бригаду», — рассказал блогер Никита Коваленко, отметив, что эти сведения поступили от людей, которых мобилизовали.

В материале «РБК-Україна» на эту тему отмечается: «Эдуард Захарченко является одним из самых известных и титулованных голкиперов современного украинского хоккея. С 2015 года он защищает цвета национальной сборной Украины, в составе которой провел 47 матчей. С весны 2025 года Захарченко отыграл полтора сезона за “Кременчуг”, проведя 45 матчей в регулярном чемпионате и 22 поединка в плей-офф. Он помог команде завоевать золото (2025) и серебро (2026) национального первенства».