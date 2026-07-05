Вратаря сборной Украины мобилизовали в ВСУ: «Отвезли на военку, закрыли ворота, а затем распределили в бригаду»

«Ега и Эдик в комендантский час вышли в супермаркет, у них сел телефон. Подъехали правоохранители и сказали, что знают, что они хоккеисты, предложили проверить документы. Потом отвезли их на военку, закрыли ворота, а затем распределили в бригаду», — рассказал блогер Никита Коваленко, отметив, что эти сведения поступили от людей, которых мобилизовали.