Сборные Беларуси по хоккею на траве выиграли серебряные медали Кубка наций в Казани

Участие в соревнованиях приняли белорусские и российские мужская и женская национальные команды, а также сборные юношей и девушек до 21 года. На групповом этапе мужского турнира наша главная команда обыграла молодежную (1:0), сыграла вничью с юными российскими игроками (3:3), а также уступила основному составу России (1:9). В полуфинале белорусы справились с Россией-U21 (3:0), но в решающем матче опять проиграли российской сборной (0:4).



В предварительном раунде у девушек наши спортсменки были сильнее Беларуси-U21 (4:1) и России-U21 (4:3), уступив женской команде России (2:4). На стадии одной второй национальная команда повторно обыграла Россию-U21 (7:1), однако в финале белоруски вновь не справились с россиянками — на сей раз 2:3. Дублем за нашу сборную отметилась Диана Батюкова.



Месяц назад в Минске в аналогичном формате проходил Кубок дружбы по хоккею на траве. Тогда в женском турнире победу одержала национальная команда Беларуси, у мужчин успех праздновали россияне.