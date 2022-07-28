«Трактор» расторг соглашение с натурализованным белорусом

Бэйлен провел в «Тракторе» пять сезонов, его контракт был рассчитан до апреля 2023 года. Права на 32-летнего защитника в КХЛ останутся у челябинского клуба до окончания сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне Бэйлен провел 64 матча, в которых набрал 50 очков (10 шайб и 40 передач). До перехода в «Трактор» защитник три года играл в составе минского «Динамо».

В 2014 году Бэйлен получил гражданство Белоруссии, в составе сборной этой страны играл на чемпионате мира 2021 года, отборочных турнирах Олимпийских игр и различных международных товарищеских турнирах.