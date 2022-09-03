ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в овертайме в матче с девятью голами

На 18-й минуте Виталий Абрамов открыл счёт в матче после паса Павла Карнаухова, через 35 секунд гости отыгрались — Михаил Назаров отличился с передач Владислава Леонтьева и Егора Попова. На 30-й минуте Ансель Галимов вывел «Нефтехимик» вперёд, забив с передач Кирилла Воробьёва и Йоана Овитю.

На 42-й минуте Евгений Митякин забил третий гол нижнекамцев — 3:1. На 44-й Антон Слепышев отыграл одну шайбу армейцев, но на 44-й Павел Порядин снова увеличил преимущество гостей. На 45-й минуте Артём Сергеев забил третий гол армейцев, на 49-й Михаил Григоренко сравнял счёт.



В овертайме армейцы сняли вратаря и забросили шайбу. Её автором стал Владислав Каменев.